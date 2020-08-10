عرض أوروبي ضخم يهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي





فاجئ رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي إدارة النادي الأهلي، برغبته في العودة لأوروبا وعدم البقاء في الدوري المصري.





رمضان صبحي يرفض البقاء مع الأهلي





تحدثت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، أن رمضان صبحي تراجع في مسألة بقاؤه مع الأهلي حيث أكد اللاعب لمسئولو القلعة الحمراء أنه يرغب في العودة لأوربا بهدف خوض تجربة إحترافية جديدة.





وأوضحت المصادر أن إدارة الأهلي تتواصلت بشكل مُكثف مع نظيرتها في هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي.





وأعلن النادي الإنجليزي رفضه تمديد إعارة رمضان صبحي، التى إنتهت في 30 يونيو الماضي وطلب هيدرسفيلد من الأهلي تقديم عرض رسمي لشراء الجناح الدولي لمنتخب مصر، وهو ما حدث خلال الأيام الماضية.



