م"ات وساب كل حاجة فلحظة".. بهاء سلطان ينعى مصطفى حفناوي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:06 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
نعى الفنان بهاء سلطان اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي توفي منذ قليل، وذلك من خلال نشر صورته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"

فعلق سلطان على صورته قائلاً:"مصطفي مات.. مات وسط صحابه..مات في عز شبابه..مات بدون حادث او خناقه..مات وساب كل حاجه فلحظه.. وكلنا معرضين في اي وقت لمصير مصطفي.. اللهم حسن الخاتمه والصحبة الصالحه ولتقبضنا الا وانت راض عنا...{الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}..مصطفي حفناوي في ذمة الله...ادعوا له بالرحمة ".


توفى اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي، بعد صراع مع المرض دائم أسبوع،حيث يعاني من جلطة في المخ مما تسبب له حدوث ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه ودخوله في غيبوبة.


وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر وفاته وأعربوا عن حزنهم الشديد لفراقه داعيين الله له بالرحمة.


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