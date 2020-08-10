كريم محسن ينعى مصطفى حفناوي

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نعى الفنان كريم محسن اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي توفي منذ قليل، وذلك من خلال نشر صورته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وعلق كريم على صورته قائلاً:" إنا لله وإنا إليه راجعون..ربنا يرحمك ويصبر أهلك ويسكنك فسيح جناته"





توفى اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي، بعد صراع مع المرض دائم أسبوع،حيث يعاني من جلطة في المخ مما تسبب له حدوث ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه ودخوله في غيبوبة.





وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر وفاته وأعربوا عن حزنهم الشديد لفراقه داعيين الله له بالرحمة.