عاجل - 5 حالات كورونا جديدة في صفوف المصري البورسعيدي

ظهرت 5 حالات ايجابية جديدة مصابين بفيروس كورونا المستجد بين صفوف فريق المصري البورسعيدي، ليرتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس الي21 حالة.





وأعلن النادي المصري أمس الأحد، ظهور 16 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق البورسعيدي.





وتلقى مسؤولو المصري إخطارا، اليوم الاثنين، من اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم، يؤكد ظهور 5 حالات كورونا أخرى داخل الفريق هم، الفلسطيني محمود وادي ومحمد جابر والحارسان محمد شحاتة وأحمد يوسف، إلى جانب المدير الإداري، محمود جابر.





وجاء ذلك بعدما خضع 15 لاعبًا لمسحة إضافية اليوم، للاطمئنان على لاعبي الفريق البورسعيدي بعد الإصابات العديدة التي ضربت الفريق خلال الساعات الماضية.





وكانت اللجنة الخماسة، قد أعلنت في وقت سابق تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود، التي كانت مقررة اليوم الاثنين، بسبب وجود 16 حالة مصابة بكورونا ضمن صفوف الفريق البورسعيدي.



