تعرف على مهام وزارة التنمية المحلية في انتخابات الشيوخ (فيديو)

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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ في مختلف المحافظات.



وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن كل محافظة من محافظات الجمهورية ستشكل بها غرفة إدارة الأزمات والعمليات، حيث سيكون منوط بهذه الغرف متابعة سير العملية الانتخابية، والتأكد من وجود الإنارة الكافية، والإنارة البديلة حال انقطاعها، وإزالة أي إشغالات حول المقار الإنتخابية، وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الناخبين.



وأضاف أن هناك تنسيق بين وزارة التنمية المحلية وكافة الوزارات لتوفير المناخ المناسب للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.



وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج الأمس الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.



ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.



ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا،

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.



وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.