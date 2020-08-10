عمرو جمال ينعى وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:59 م
مصطفى حفناوي
مصطفى حفناوي
مي مرسي
نعى المطرب عمرو جمال، وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك من خلال مشاركة صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "جمال" تعليقا على الصورة قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) صدق الله العظيم،لله الحكم من قبل ومن بعد،يارب يغفرلك ويرحمك،ويلطف قلبنا مكسور من بعدك والله العظيم ربنا يصبر أهلك ويصبرنا على فراقك يا مصطفى سلام يا مصطفى".

يذكر أن اليوتيوبر مصطفى حفناوي، توفى عن عالمنا اليوم وذلك عبر تعرضه لأزمة صحية بسبب التشخيص الخاطئ لأحد المستشفيات.

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