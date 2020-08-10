مصطفى حجاج يدعي لـ"مصطفى حفناوي"

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نعى الفنان مصطفى حجاج اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي توفي منذ قليل، وذلك من خلال نشر صورته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وعلق حجاج على صورته قائلاً:"‏ إن لله وإنا إليه راجعون..ربنا يرحمك و يغفرلك ويصبر أهلك وحبايبك"





توفى اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي، بعد صراع مع المرض دائم أسبوع،حيث يعاني من جلطة في المخ مما تسبب له حدوث ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه ودخوله في غيبوبة.





وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر وفاته وأعربوا عن حزنهم الشديد لفراقه داعيين الله له بالرحمة.