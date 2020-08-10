تشكيل بيراميدز لمواجهة طنطا في الدوري





أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي سيخوض مباراة طنطا المحدد لها السادسة والنصف من مساء اليوم، الاثنين، باستاد الدفاع الجوي، في الجولة ١٩ من الدوري الممتاز.





وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:





حراسة المرمى: أحمد الشناوي





خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق





خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود حمادة





خط الهجوم: إيريك تراوري





ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:



