تشكيل بيراميدز لمواجهة طنطا في الدوري
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:32 م
علي نبوي
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي سيخوض مباراة طنطا المحدد لها السادسة والنصف من مساء اليوم، الاثنين، باستاد الدفاع الجوي، في الجولة ١٩ من الدوري الممتاز.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق
خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود حمادة
خط الهجوم: إيريك تراوري
ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:
مهدي سليمان - طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - إبراهيم حسن - دودو الجباس - رجب بكار - عمر العيوني - محمد فتحي
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