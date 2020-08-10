هنا الزاهد تعبر عن جزنها عقب وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:17 م
مصطفى حفناوي
مصطفى حفناوي
مي مرسي
نعت الفنانة هنا الزاهد وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت "الزاهد" ناعية وفاة "حفناوي" قائله: "حاجة توجع القلب،أول مرة أزعل على حد كده،أنا أصلا معرفوش ربنا يكون في عون أهلك وصحابك،وكل اللي يعرفوك انت ربنا بيحبك أوي،يا مصطفى خلي اللي يعرفك وميعرفكش يدعيلك لا إله إلا الله أنا مش عارفة أقول إيه إن لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن اليوتيوبر مصطفى حفناوي توفى اليوم عن عالمنا وذلك عقب تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات وذلك بسبب التخيص الخاطي والذي تسبب لحدوث جلطة له.

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