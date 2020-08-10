عضو النصر السابق يشعل غضب جماهير اتحاد جدة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تسببت التصريحات التي أطلقها سالم العثمان مدير الكرة وعضو مجلس إدارة نادي النصر السابق، على مواقع التواصل الإجتماعي، غضب شديد بين جماهير اتحاد جدة.


وكتب سالم العثمان، عبر حسابه على موقع تويتر "إلى الهبوط والحافظ الله"، بالإضافة إلى مقطع فيديو لفهد المولد، وهو يحتفل بهدف سابق له في مرمى النصر.

لتظهر حالة الاستياء بين جماهير  الاتحاد، تجاه ما كتبه أحد منسوبي نادي النصر، رافضين هذه التصريحات التي اعتبروها مهينة للزعيم. 


وحقق الأهلي، فوز غالي على نظيره الاتحاد، بنتيجة 2-1 في ديربي جدة، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين، وتجمد رصيد اتحاد جدة عند 23 نقطة في المركز الـ 13، بعد أن تلقى الخسارة الثانية على التوالي، ليتازم موقف الفريق بشدة.

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