5 أسباب صادمة وراء انتشار فيروس كورونا في فصل الشتاء

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:07 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
تزداد مخاوف بعودة انتشار فيروس كورونا المستجد في فصل الشتاء، وقد أكد حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، بوزارة الصحة، على ضرورة الحذر من ارتفاع أرقام إصابات كورونا، متوقعا حدوث الموجة الثانية في فصل الخريف.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز أسباب التي تؤدي الي انتشار فيروس كورونا خلال فصل الشتاء:

ذورة فصل الشتاء:

أوضح الباحثون أن الفيروسات التنفسية تنشق إلى أربعة أنواع أخرى تنتمي لعائلة فيروسات كورونا، وتتسبب في ظهور أعراض البرد الشائعة، وكلها تجد سهولة أكثر في الانتشار في فصل الشتاء.

وقالت ريتشل لاو، الباحثة في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، لبي بي سي: "قد تكون موجات انتشار فيروس كورونا موسمية، قياسا على سلوك الفيروسات الأخرى التي تميل إلى أن تكون ذروة تفشّيها في فصل الشتاء".

تكاثر الفيروس:

أكد العلماء أن الفيروسات تتكاثر خارج الجسم بشكل أفضل عندما يكون الطقس باردا، وتقول المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ في المملكة المتحدة إن وصول درجة الحرارة إلى أربعة مئوية يمثل جو مثاليا لفيروس كورونا، يقل ضوء الأشعة فوق البنفسجية الذي يعوق نشاط الفيروس.

بيئة مهيئة:

وأشارت دراسة حديثة أجريت في بريطانيا، أن هناك عوامل مهيئة تساعد علي انتشار فيروس كورونا مستجد، ومنها تواجد الناس بالبيوت مع غلق النوافذ وتقليل التهوية.

هجوم مزدوج:

يعتقد العلماء أن الفيروسات التنفسية تتنافس مع بعضها داخل جسم، مما يؤدي الي نشاط الفيروس وقوته وبالتالي الي إضعاف جهاز المناعة، ورغم أن هذه الحالة نادرة الحدوث، لكن هناك حالات سجلت لأشخاص أصيبوا بالفيروسين معا، وكانت حالة المصابين أسوأ بكثير مما لو كانت الإصابة بفيروس واحد.

ضعف جهاز المناعة:

كشف العلماء أن حالة جهاز المناعة في فصل الشتاء تكون ضعيفة بسبب تعرض الأشخاص الي نزلات برد عديدة، مما يساهم في انتشار الفيروس الجسم ووصول المرضي الي حالات متأخره.

أخر تطورات فيروس كورونا بمصر

تجاوزت مصر الـ 5000 حالة وفاة بفيروس كورونا منذ انتشاره في 14 فبراير الماضي وحتى الآن، بعدما سجلت اليوم الأحد 17 حالة ليصبح اجمالي حالات الوفاه 5009 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 1006 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 52678 حالة حتى اليوم.


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 95492 حالات من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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