المصرية للاتصالات تعلن مدة السماح لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2020.. إليك رابط الشركة للاستعلام وطرق الدفع

المصريه للاتصالات تعلن مدة السماح لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2020.. إليك رابط الشركة للاستعلام وطرق الدفع





تصدرت شركة المصريه للاتصالات تريندات محرك بحث "جوجل" اليوم الإثنين الموافق 10 أغسطس 2020 في مصر، حيث يريد عملاء الشركة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2020، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية مدة السماح لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2020 ورابط الشركة للاستعلام والدفع.

مدة السماح لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2020

أعلنت شركة المصريه للاتصالات عن مدة السماح لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2020، حيث ستنتهي المدة يوم الجمعة المقبل الموافق 14 أغسطس 2020، وسيتم تحويل التليفون الأرضي لاستقبال فقط حال عدم دفع الفاتورة.





رابط المصريه للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي





ويمكن لعملاء المصريه للاتصالات الاستعلام عن فاتورة الأرضي لشهر يوليو 2020 عن الثلاثة أشهر الماضية، على أن تكون الفاتورة القادمة في منتصف سبتمبر 2020.





وتجلب المصريه للاتصالات لعملائها، أنظمة مختلفة في سداد فاتورة التليفون الأرضي، وخدمات الإنترنت المنزلي، ومنها ما هو مقسم على 4 أقساط ربع سنوية تغطى كل واحدة منها ثلاثة أشهر، وهو نظام متعارف عليه، ما بين العملاء.





اضط هنا للدخول على رابط المصريه للاتصالات

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

اضغط هنا . - ادخل على الموقع الرسمي لشركة المصريه للاتصلات

- أكتب كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي.

- اضغط على اظهار الفواتير.

- اختر سداد فاتورة الأرضي عن طريق اختيار "ادفع".

- ضع البريد الإلكتروني في الصفحة الجديدة التي ستظهر.

- ثم نضغط على أيقونة "سدد".

- اختر نظام وطريقة السداد.

طرق سداد فاتورة الأرضي من المصرية للاتصالات

ويستطيع عملاء شركة المصريه للاتصالات سداد فاتورة الأرضي عبر كافة منافذ المدفوعات الإلكترونية مثل فوري، وأمان، ومصاري، وبيي، والمتواجدة في العديد من المحلات والسوبر ماركت، أو من خلال المواقع الإلكترونية لتلك المنصات، أو عن طريق محافظ المحمول التابعة للبنوك وشركات الاتصالات، إضافة إلى معظم ماكينات الصرف الآلي التي توفر خدمات فوري، ومكاتب البريد، وفروع المصرية للاتصالات.



