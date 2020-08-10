المصرية للاتصالات تعلن مدة السماح لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2020.. إليك رابط الشركة للاستعلام وطرق الدفع

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:19 م
المصريه للاتصالات
المصريه للاتصالات
المصريه للاتصالات تعلن مدة السماح لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2020.. إليك رابط الشركة للاستعلام وطرق الدفع

تصدرت شركة المصريه للاتصالات تريندات محرك بحث "جوجل" اليوم الإثنين الموافق 10 أغسطس 2020 في مصر، حيث يريد عملاء الشركة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2020، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية مدة السماح لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2020 ورابط الشركة للاستعلام والدفع.

مدة السماح لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2020

أعلنت شركة المصريه للاتصالات عن مدة السماح لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2020، حيث ستنتهي المدة يوم الجمعة المقبل الموافق 14 أغسطس 2020، وسيتم تحويل التليفون الأرضي لاستقبال فقط حال عدم دفع الفاتورة.

رابط المصريه للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن لعملاء المصريه للاتصالات الاستعلام عن فاتورة الأرضي لشهر يوليو 2020 عن الثلاثة أشهر الماضية، على أن تكون الفاتورة القادمة في منتصف سبتمبر 2020.

وتجلب المصريه للاتصالات لعملائها، أنظمة مختلفة في سداد فاتورة التليفون الأرضي، وخدمات الإنترنت المنزلي، ومنها ما هو مقسم على 4 أقساط ربع سنوية تغطى كل واحدة منها ثلاثة أشهر، وهو نظام متعارف عليه، ما بين العملاء.


خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- ادخل على الموقع الرسمي لشركة المصريه للاتصلات اضغط هنا.

-  أكتب كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي.

-  اضغط على اظهار الفواتير.

-  اختر سداد فاتورة الأرضي عن طريق اختيار "ادفع".

- ضع البريد الإلكتروني في الصفحة الجديدة التي ستظهر.

-  ثم نضغط على أيقونة "سدد".

-  اختر نظام وطريقة السداد.

طرق سداد فاتورة الأرضي من المصرية للاتصالات

ويستطيع عملاء شركة المصريه للاتصالات سداد فاتورة الأرضي عبر كافة منافذ المدفوعات الإلكترونية مثل فوري، وأمان، ومصاري، وبيي، والمتواجدة في العديد من المحلات والسوبر ماركت، أو من خلال المواقع الإلكترونية لتلك المنصات، أو عن طريق محافظ المحمول التابعة للبنوك وشركات الاتصالات، إضافة إلى معظم ماكينات الصرف الآلي التي توفر خدمات فوري، ومكاتب البريد، وفروع المصرية للاتصالات.

المصريه للاتصالات تعلن مدة السماح لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2020.. إليك رابط الشركة للاستعلام وطرق الدفع

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موقع المصريه للاتصالات فاتورة المصرية للاتصالات طرق دفع فاتورة التليفون الارضي رابط المصريه للاتصالات المصريه للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- الأهلي يتعاقد مع التشيكي «بروكيتش» لتطوير قطاع الناشئين

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. نجم بايرن ميونيخ يقهر ميسي ورونالدو

منذ ساعتين و 25 دقيقة

فايلر يتحدث عن أهم لاعب في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 4 ساعات

غدا.. تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية بأمريكا

منذ ساعتين

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل دفن وجنازة مصطفى حفناوي

منذ 36 دقيقة

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير: الزمالك سيقدم انطلاقة قوية في الدوري.. وهذا اللاعب سيصنع فارقاً في الأهلي

منذ أقل من ساعة

فايلر يخمد ثورة أحمد فتحي بعد مباراة الأهلي وإنبي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح تأثر بـ 3 لاعبين في مسيرته.. فمن هم؟

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

ادفع فاتورتك الآن | استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 وطرق تقديم الشكاوي عبر موقع المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأضي | سدد فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 وطرق الدفع عبر المصرية للاتصالات

قبل انقطاع الخدمة | استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 عبر رابط المصرية للاتصالات 2019 billing وطرق السداد

طريقة سهلة.. تعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وموعد انتهاء فترة السماح

استعلم الآن عن فاتورة التليفون الارضي ابريل 2020 عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات (وي/we) خطوات الاستعلام وطرق السداد billing.te.eg

اعرف الآن خطوات الاستعلام إلكترونيا عن فاتورة التليفون الارضي شهر يوليو عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات (وي/We) وطرق السداد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 م

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

عاجل.. تفاصيل دفن وجنازة مصطفى حفناوي

03:52 م

عاجل.. وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

03:32 م

شوبير: الزمالك سيقدم انطلاقة قوية في الدوري.. وهذا اللاعب سيصنع فارقاً في الأهلي

03:33 م

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى