زعلت من قلبي عليه".. عمر كمال ينعى اليوتيوبر مصطفى حفناوي

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حرص الفنان عمر كمال على توديع اليوتيوبر مصطفى حفناوي والذي توفي منذ قليل، وذلك بكلمات مؤثرة.



وعلق عمر كمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: البقاء لله زعلت من قلبي عليه.



ورحل عن عالمنا منذ قليل اليوتيوبر مصطفى حفناوي وذلك بعد إصابته بجلطة في المخ ودخوله في غيبوبة في مستشفى الجوي في التجمع الخامس بعد إصابته بنزيف فى المخ وبسبب تشخيصه خطأ من قبل الأطباء أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة