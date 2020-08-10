مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.54% بنهاية تعاملات اليوم

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.54% رابحاً 7.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1299.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.9 مليون سهم بقيمة 502.2 ألف درهم.







