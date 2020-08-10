مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.54% بنهاية تعاملات اليوم
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:04 م
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.54% رابحاً 7.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1299.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.9 مليون سهم بقيمة 502.2 ألف درهم.
وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 30.61% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 8.11%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.74%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.65% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.77%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.29%، وهبط سهمي شركة ناس، عقارات السيف بنسبة 9.41%، 1.12%، على التوالي.
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