الصين تعلن فرض عقوبات على 11 مسؤولًا أمريكيًا

فرضت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، عقوبات على 11 مسؤولا أمريكيا، ردا على العقوبات الأمريكية ضد مسؤولين صينيين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

وتطبق العقوبات اعتبارا من اليوم على المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم عضوا مجلس الشيوخ ماركو روبيو وتيد كروز، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان.

وقالت المتحدث باسم الخارجية الصينية، في تصريحات صحفية، إن بكين تحث الولايات المتحدة على "إدراك الوضع، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق عن فرض عقوبات على الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ، كاري لام، ومسؤولين صينيين آخرين، تفعيلا لقانون وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي.

ويسمح القانون بفرض عقوبات وقيود في مجال الحصول على تأشيرات الدخول للولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للمسؤولين الصينيين، والمؤسسات المالية الصينية المرتبطة بقانون الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ الذي أقرته بكين.