المقاصة يطالب اتحاد الكرة بقيد أيمن حفني بعد فسخ تعاقده مع المقاولون

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:59 م
ايمن حفني
ايمن حفني
أميرة فطيم
طالب بكرى سليم المدير التنفيذى لفريق مصر المقاصة، اتحاد كرة القدم بالموافقة على قيد أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد فسخ عقد إعارته مع نادي المقاولون العرب.

ويتواجد أيمن حفنى في قوائم الانتظار بدون نادٍ حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما أعلن مسؤولو المقاولون العرب فسخ عقد إعارة اللاعب بسبب عدم التزامه، وغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، منذ استئناف النشاط الكروي.

وقال بكري سليم في تصريحات إذاعية: "سنخاطب اتحاد الكرة للموافقة بشكل استثنائي على قيد أيمت حنفي في قائمة الفريق، بعد الازمة التي حدثت بينه وبين ذئاب الجبل".

وتابع: "أيمن حفني لاعب كبير، ويمتلك قدرات فنية عالية، لايجب أن يظل على قوائم الانتظار، لماذا لا يتخذ قرار استثنائي له فالموسم الحالي كله استثنائي بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا".

واختتم بكري حديثه قائلا: "أثق أن اتحاد الكرة سيتخذ القرار السليم، فهم دائما يمنحوا الأولوية للحفاظ على مشاركة اللاعبين".

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