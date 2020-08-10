سقوط جرحى بانفجار محطة وقود في روسيا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:50 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، إصابة 7 أشخاص أحدهم في حالة حرجة وتم نقله للمستشفى، بانفجار محطة تزود بالوقود (البنزين) في مدينة فولغوغراد.

 

ووصلت النيران إلى ارتفاع 9 طوابق، وفقًا لشهود عيان.

 

وفي سياق آخر، أجرت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، أكثر من 30.6 مليون اختبار لـ كوفيد 19 في روسيا، مع مراقبة أكثر من 241000 شخص.

 

وأصدرت منظمة حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا، روسبوتربنادزو، بيانًا رسميًا قالت فيه: "أجرينا أكثر من 30.6 مليون اختبار لفيروس كورونا في روسيا، ولا يزال 241925 شخصا تحت الإشراف الطبي، مضيفة أنه تم إجراء 298 ألف اختبار في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأبلغت منظمة الصحة العالمية، عن أكثر من 284 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض إلى 19.1 مليون.

 

في الوقت نفسه، تم تسجيل 6565 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا على مستوى العالم خلال الفترة المحددة ، مما رفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 716.075.

 

ولا تزال الولايات المتحدة لديها حالات أكثر من أي دولة أخرى، مع أكثر من 4.9 مليون حالة، بما في ذلك أكثر من 161 ألف حالة وفاة وأكثر من 1.6 مليون شخص تعافوا.

 

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