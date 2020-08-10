إندونسيا تنفق 21% من ميزانية مواجهة كورونا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
انفقت الحكومة الإندونيسية 25ر151 تريليون روبيه (الدولار الأمريكي يساوي تقريبا 14678 روبية إندونيسية) من أموال برنامج الاقتصاد الوطني المخصصة لمواجهة فيروس كورونا حتى الأسبوع الأول من أغسطس، وفقا لوزيرة المالية سري مولياني إندراواتي. ويمثل هذا الإنفاق 8ر21% من الميزانية الإندونيسية ذات الصلة بكورونا.


وبحسب "الألمانية" نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن إندراواتي القول في بيان اليوم إن الزيادة في الإنفاق تتماشى مع قرار تمديد برنامج المساعدة الاجتماعية إلى ديسمبر، وإعادة تصميم البرنامج وتبسيط البيروقراطية.


وتبقي إندونيسيا على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام دون تغيير عند سالب 4ر0% إلى 1% ، و5ر4% إلى 5ر5% للعام المقبل. كانت إندونيسيا قد رفعت في يونيو ميزانية مواجهة كورونا إلى 2ر677 تريليون روبية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا انتدونسيا الاقتصاد المصري الاقتصاد اخبار الاقتصاد العالمي

أخبار تهمك

عاجل- الأهلي يتعاقد مع التشيكي «بروكيتش» لتطوير قطاع الناشئين

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى صفوفه

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ يوم

نجم نابولي يدافع عن نفسه بعد لقطة ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 6 ساعات

عرض خيالي من ريال مدريد لضم ديبالا

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يخمد ثورة أحمد فتحي بعد مباراة الأهلي وإنبي

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يتحدث عن أهم لاعب في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

غدا.. تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية بأمريكا

منذ ثلث ساعة

رسميا.. نجم بايرن ميونيخ يقهر ميسي ورونالدو

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

إندونيسيا تطلب من الصين إنشاء صندوق خاص لمبادرة الحزام والطرق

"اندونيسيا" ترفع قيمة اشتراك الرعاية الصحية على 223 مليون مواطن بسبب عجز الميزانية

الروبية الإندونيسية تسجل أعلى مستوى منذ 21 شهر

إندونيسيا.. وزير المالية: قطاع السياحة سيتأثر بفيروس كورونا الصيني

الهند تخصص 266 مليار دولار لدعم اقتصادها في مواجهة كورونا

إندونيسيا تسجل أكبر ارتفاع يومي في الإصابات بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 م

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

فايلر يخمد ثورة أحمد فتحي بعد مباراة الأهلي وإنبي

02:01 م

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

09:01 ص

رسميا.. نجم بايرن ميونيخ يقهر ميسي ورونالدو

02:04 م

عاجل- الأهلي يتعاقد مع التشيكي «بروكيتش» لتطوير قطاع الناشئين

12:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى