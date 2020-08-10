إندونسيا تنفق 21% من ميزانية مواجهة كورونا

انفقت الحكومة الإندونيسية 25ر151 تريليون روبيه (الدولار الأمريكي يساوي تقريبا 14678 روبية إندونيسية) من أموال برنامج الاقتصاد الوطني المخصصة لمواجهة فيروس كورونا حتى الأسبوع الأول من أغسطس، وفقا لوزيرة المالية سري مولياني إندراواتي. ويمثل هذا الإنفاق 8ر21% من الميزانية الإندونيسية ذات الصلة بكورونا.









وبحسب "الألمانية" نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن إندراواتي القول في بيان اليوم إن الزيادة في الإنفاق تتماشى مع قرار تمديد برنامج المساعدة الاجتماعية إلى ديسمبر، وإعادة تصميم البرنامج وتبسيط البيروقراطية.









وتبقي إندونيسيا على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام دون تغيير عند سالب 4ر0% إلى 1% ، و5ر4% إلى 5ر5% للعام المقبل. كانت إندونيسيا قد رفعت في يونيو ميزانية مواجهة كورونا إلى 2ر677 تريليون روبية.



