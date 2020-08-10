رسميا.. نجم بايرن ميونيخ يقهر ميسي ورونالدو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:04 م
ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
الفجر الرياضي
تفوق روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني على ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي.

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا أن ليفاندوفسكي نال جائزة أفضل لاعب في الأسبوع بدوري الأبطال، بعدما تمكن من قيادة فريقه لفوز عريض على تشيلسي بنتيجة (4-1) لأنه تمكن من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما، في تأهل البافاري للدور ربع النهائي.  

وتفوق مهاجم البافاري بذلك على منافسيه، ميسي الذي سجل هدفًا وصنع آخر أمام نابولي، وكريستيانو رونالدو الذي أحرز هدفين في شباك ليون، وكايل ووكر مدافع مانشستر سيتي.

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يوفنتوس ميسي ليفاندوفسكي كريستيانو رونالدو رونالدو ‏بايرن ميونيخ

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