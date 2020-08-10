170 مليون مشاهدة للفيلم الدعائي عن السياحة المصرية بعدة دول حول العالم

قال طارق حسني مستشار وزير السياحة والآثار للدراسات الاستراتيجية والتسويق، إن الفيلم الدعائي المصري "رحلة سائح في مصر"، والذي جاء في إطار حملتها الترويجية الدولية "Same Great Feelings"K والتي أطلقتها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في أواخر يونيو الماضي، نتائج إيجابية على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة والتي تزامنت مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر.





وسعت الحملة عن طريق عرض الفيلم إلى التواصل والتفاعل مع الجمهور في الدول الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر بهدف إطلاعهم على التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستقبال السائحين مرة أخرى وإبراز تنوع وتميز المنتج والمقصد السياحي المصري وان الإجراءات الاحترازية لم تؤثر على استمتاع السائحين بأجازاتهم على شواطئ مصر الخلابة. فالتزام مصر بتطبيق هذه الإجراءات نجح في تشجيع راغبي السفر والسياحة حول العالم على زيارة مصر بعد استئناف الحركة.





وحقق الفيلم نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا مقارنة بنسب المشاهدة العالمية (Benchmark for view rates)، ومقارنة بنسب تخطي الإعلان عالميًا على منصات Google وYouTube، حيث حقق الفيلم 77 مليون مشاهدة علي Google، و80 مليون مشاهدة علي Facebook، و4 مليون مشاهدة علي Twitter بالإضافة إلى 3.6 مليون مشاهدة على موقع الTikTok، وحوالي مليون مشاهدة على موقع الـ SnapChat مما ساهم في تحسين الصورة الذهنية لمصر بشكل ملحوظ لمن شاهد الفيلم.





وذلك في العديد من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث تحسنت بنسبة 45 % في ألمانيا و43% في بولندا و39% في إيطاليا خلال شهر يوليو (brand lift perception).





كما تزايدت نسب البحث عن مصر كواجهة سياحية عبر شبكة الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في هذه الدول بمتوسط بلغ أكثر من 60٪ مقارنة بالشهر السابق.





والجدير بالذكر أنه تم إطلاق هذه الحملة على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الي مصر من دول الخليج العربي وأوروبا وآسيا، منها ألمانيا وبولندا وإيطاليا والتشيك وأوكرانيا، كمرحلة أولي، وذلك تزامنا مع استئناف حركة السياحة الوافدة الي المقصد السياحي المصري أول يوليو الماضي. كما تم عرض هذا الفيلم على عدد من القنوات التليفزيونية العربية والدولية مثل شبكة قنوات CNN وقناة Discovery.



