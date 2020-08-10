أحمد عوض يشيد بتطبيق "الوزيرة تجيب"

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:52 م
التطبيق
التطبيق
هدى عبدالرازق
قال المهندس أحمد عوض، مدير وحدة تطبيقات الهاتف الذكي، إن تطبيق "الوزيرة تجيب" يعتبر نقطة تواصل مباشرة بين وزيرة التخطيط والمواطنين 

وأشار "عوض"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أنه يساهم في خلق حالة من الشفافية بين المواطن ووزارة التخطيط، موضحا أن التطبيق تم تفعيله منذ 10 أيام، منوها بأن هناك إقبال جيد من المواطنين على تحميل التطبيق.

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على صفحاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي سلسلة من الانفوجرافات حول منظومة متابعة الأداء الحكومي "أداء"، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن المنظومة الإلكترونية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، تعد أول منظومة في تاريخ مصر تقوم بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي من خلال مؤشرات أداء استراتيجية وتشغيلية بطريقة إلكترونية وموضوعية، مضيفة أن المنظومة تتيح لمتخذي القرار متابعة أداء البرامج والخطط في الوزارات والهيئات كافة بشكل رقمي قابل للقياس.

وأوضحت انفوجرافات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن منظومة "أداء" هي منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، وتتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية، تستهدف الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومي وضمان التقدم في تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة.

كما استعرضت سلسلة الانفوجرافات رسالة المنظومة والتي تتمثل في توفير أدوات فعالة تمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة، وترتبط بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، كما تكوّن أساسًا علميا محفزًا على التميز الحكومي والمؤسسي، وتحقق أهداف الدولة في ربط الزيادة في أجور العاملين بمستويات الإنتاجية.

وتناولت الانفوجرافات في نقاط الأهداف الاستراتيجية للمنظومة والتي تتضمن تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة، إلى جانب الموائمة بين أهداف الحكومة والأداء الفردي للجهات الحكومية والعاملين بها، إلى جانب ضمان تنفيذ المستهدفات التنموية التي توافقت عليها الحكومة، وتسليط الضوء على حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة.

وتضمنت الأهداف الاستراتيجية وفقًا للانفوجرافات ضمان تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع إيجاد حلول عاجلة للمعوقات، ومن ثم تقويم الأداء ضمانًا لتنفيذ المستهدفات، إضافة إلى قياس أثر البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مجال خطط البرامج والأداء، إلى جانب تطوير الإطار المؤسسي لمنظومة التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.

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