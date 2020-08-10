فايلر يخمد ثورة أحمد فتحي بعد مباراة الأهلي وإنبي

أشاد الإعلامي عمر ربيع ياسين، بتعامل رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، مع اللاعبين في الفريق الأحمـر، وكذلك وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي.





وقال عمر ربيع في تصريحاته عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "أحمد فتحي كان غاضبا بشدة من عدم مشاركته في لقاء إنبي، واستفسر من المدرب العام ديفيد سيزا عن موقفه في الفترة المقبلة".





وأضاف:" فايلر تعامل بشكل جيد مع أحمد فتحي، خاصة أن اللاعب لازال عقده ساريا مع الأهلي".





وواصل:" المدرب السويسري تحدث مع فتحي، وأكد له أن دوره قادم في بطولة إفريقيا، وسوف يستعين به في المباريات المقبلة".





وأكمل:" من حق الأهلي الاستفادة من أحمد فتحي حتى نهاية عقده بعدما وقع لصفوف بيراميدز، وفايلر يريد استغلال جميع اللاعبين، ويريد حسم لقب الدوري للتركيز على دروي أبطال إفريقيا ومواجهة فريق الوداد المغربي".











