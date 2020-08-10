الدوري المكسيكي.. تعادل بين سان لويس وأطلس بهدف لكل فريق

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
تعادل فريق أتلتيكو سان لويس مع ضيفه أطلس جواد لاخارا 1 / 1 ، مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينتش)، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري المكسيكي.

وتقدم مارسيلو كوريا لفريق أطلس في الدقيقة 19، قبل أن يدرك ماورو كويروجا التعادل لفريق أتلتيكو سان لويس في الدقيقة 35.

وبهذه النتيجة رفع فريق أتلتيكو سان لويس رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع عشر، فيما حصد أطلس نقطته الأولى منذ بداية الموسم محتلا المركز السادس عشر.

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