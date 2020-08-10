ننشر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي عبر موقع المصرية للاتصالات we





المصرية للاتصالات ، يشغل بال الكثيرين من مستفيدي خدمات التليفون الأرضي والإنترنت المنزلي من معرفة مواعيد دفع الفواتير وسداد الاشتراك الدوري، مقابل الخدمة التي يتلقونها من قبل الشركة المصرية للاتصالات.





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وتصدرت المصرية للاتصالات ترند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما زاد البحث عن الاستعلام عن فاتورة الأرضي لشهر شهر يوليو، عبر موقع المصرية للاتصالات weومن المنزل دون التوجه لأفرعها.





الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات





ونرصد لكم في السطور التالية كيفية الاستعلام عن قيمة فاتورة الأرضي لمشتركي خدمات المصرية للاتصالات المستحقة في شهر يوليو عن الثلاث أشهر الماضية، على أن تكون الفاتورة القادمة في منتصف سبتمبر 2020.





نظام فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات





وتتيح الشركة المصرية للاتصالات لعملائها، أنظمة مختلفة في سداد فاتورة التليفون الأرضي، وخدمات الإنترنت المنزلي، ومنها ما هو مقسم على 4 أقساط ربع سنوية تغطى كل واحدة منها ثلاثة أشهر، وهو نظام متعارف عليه، ما بين العملاء.





الاستعلام عن فاتورة المصرية للاتصالات للتليفون الأرضي بالضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .





موعد إصدار المصرية للاتصالات لفاتورة التليفون الأرضي

وتعلن الشركة المصرية للاتصالات عن إصدار فاتورة الأرضي في اليوم الـ15 من كل شهر، وتستمر مدة السداد بدون غرامة لمدة شهر، ثم يتم رفع الحرارة حتى يتم سداد قيمة الفاتورة، ولاصحة للأنباء التي تشير إلى إلغاء فترة السماح .





الاستعلام عن فاتورة الأرضي بالشركة المصرية للاتصالات





هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا . - الدخول على موقع الشركة الرسمي من خلال الضغط





- إدخال كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي.





- اظهر الفواتير.





- اختر سداد فاتورة الأرضي عن طريق اختيار "ادفع".





- ضع البريد الإلكتروني في الصفحة الجديدة التي ستظهر.





- ثم نضغط على أيقونة "سدد".





- اختر نظام وطريقة السداد.





طرق سداد فاتورة الأرضي من المصرية للاتصالات





ويمكن لعملاء المصرية للاتصالات سداد فاتورة الأرضي عبر كافة منافذ المدفوعات الإلكترونية مثل فوري، وأمان، ومصاري، وبيي، والمتواجدة في العديد من المحلات والسوبر ماركت، أو من خلال المواقع الإلكترونية لتلك المنصات، أو عن طريق محافظ المحمول التابعة للبنوك وشركات الاتصالات، إضافة إلى معظم ماكينات الصرف الآلي التي توفر خدمات فوري، ومكاتب البريد، وفروع المصرية للاتصالات.





ننشر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي عبر موقع المصرية للاتصالات we



