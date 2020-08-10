ننشر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي عبر موقع المصرية للاتصالات we

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:05 م
المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
ننشر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي عبر موقع المصرية للاتصالات  we

المصرية للاتصالات ، يشغل بال الكثيرين من مستفيدي خدمات التليفون الأرضي والإنترنت المنزلي من معرفة مواعيد دفع الفواتير وسداد الاشتراك الدوري، مقابل الخدمة التي يتلقونها من قبل الشركة المصرية للاتصالات.

المصرية للاتصالات مطلوبة

وتصدرت المصرية للاتصالات ترند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما زاد البحث عن الاستعلام عن فاتورة الأرضي لشهر شهر يوليو، عبر موقع المصرية للاتصالات  weومن المنزل دون التوجه لأفرعها.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات

ونرصد لكم في السطور التالية كيفية الاستعلام عن قيمة فاتورة الأرضي لمشتركي خدمات المصرية للاتصالات المستحقة في شهر يوليو عن الثلاث أشهر الماضية، على أن تكون الفاتورة القادمة في منتصف سبتمبر 2020.

نظام فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات لعملائها، أنظمة مختلفة في سداد فاتورة التليفون الأرضي، وخدمات الإنترنت المنزلي، ومنها ما هو مقسم على 4 أقساط ربع سنوية تغطى كل واحدة منها ثلاثة أشهر، وهو نظام متعارف عليه، ما بين العملاء.

الاستعلام عن فاتورة المصرية للاتصالات للتليفون الأرضي بالضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

موعد إصدار المصرية للاتصالات لفاتورة التليفون الأرضي
 
وتعلن الشركة المصرية للاتصالات عن إصدار فاتورة الأرضي في اليوم الـ15 من كل شهر، وتستمر مدة السداد بدون غرامة لمدة شهر، ثم يتم رفع الحرارة حتى يتم سداد قيمة الفاتورة، ولاصحة للأنباء التي تشير إلى إلغاء فترة السماح .

الاستعلام عن فاتورة الأرضي بالشركة المصرية للاتصالات

- الدخول على موقع الشركة الرسمي من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

-  إدخال كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي.

-  اظهر الفواتير.

-  اختر سداد فاتورة الأرضي عن طريق اختيار "ادفع".

- ضع البريد الإلكتروني في الصفحة الجديدة التي ستظهر.

-  ثم نضغط على أيقونة "سدد".

-  اختر نظام وطريقة السداد.

طرق سداد فاتورة الأرضي من المصرية للاتصالات

ويمكن لعملاء المصرية للاتصالات سداد فاتورة الأرضي عبر كافة منافذ المدفوعات الإلكترونية مثل فوري، وأمان، ومصاري، وبيي، والمتواجدة في العديد من المحلات والسوبر ماركت، أو من خلال المواقع الإلكترونية لتلك المنصات، أو عن طريق محافظ المحمول التابعة للبنوك وشركات الاتصالات، إضافة إلى معظم ماكينات الصرف الآلي التي توفر خدمات فوري، ومكاتب البريد، وفروع المصرية للاتصالات.

ننشر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي عبر موقع المصرية للاتصالات  we

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فاتورة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي دفع فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات الشركة المصرية للاتصالات التليفون الأرضي الانترنت المنزلي

أخبار تهمك

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عرض خيالي من ريال مدريد لضم ديبالا

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة جديدة تهدد أحلام برشلونة

منذ أقل من ساعتين

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الأهلي يتعاقد مع التشيكي «بروكيتش» لتطوير قطاع الناشئين

منذ ساعة و 13 دقيقة

بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى صفوفه

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 13 ساعة

نجم نابولي يدافع عن نفسه بعد لقطة ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يتحدث عن أهم لاعب في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

إثيوبيا توقف وزير الدفاع ليما ميجيرسا

منذ 35 دقيقة

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الحق قبل الغرامة".. طريقة دفع فاتورة التليفون الارضي يوليو 2019 عبر موقع المصرية للاتصالات إلكترونيا |إليك أبرز عروض We

لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019‬‎.. المصرية للاتصالات WE توفر طرق الدفع أون لاين

احصل على فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019‬‎ عبر رابط المصرية للاتصالات WE

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات بالرقم.. وموعد سداد فاتورة شهر ديسمبر 2019

فاتورة التليفون الارضي متاحة الآن للاستعلام عبر لينك موقع المصرية للاتصالات We من هنا.. ننشر طرق الدفع إلكترونيا

طريقة سهلة.. تعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وموعد انتهاء فترة السماح

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 م

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

09:01 ص

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

09:49 ص

فايلر يتحدث عن أهم لاعب في الأهلي

11:30 ص

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

12:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى