وزير التنمية المحلية يعلن انتهاء المحافظات من استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:05 م
ارشيفية
ارشيفية
الفجر
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المحافظات أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ والتى ستنطلق غدًا الثلاثاء على مدار يومى 11 و12 أغسطس الجارى.

وأشار شعراوى، إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات وفتح غرف العمليات للمتابعة على مدار الساعة.

ووجه اللواء محمود شعراوى بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة اعتبارًا من اليوم الإثنين وحتى انتهاء عملية التوصيت بالمحافظات للمتابعة والتنسيق مع كافة غرف العمليات بالمحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه أجرى مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين؛ للاطمئنان منهم بصورة مباشرة على اتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات وقيامهم ببعض الجولات لتفقد ومتابعة عدد من مقار اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها؛ لاستقبال الناخبين وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت وكذا تعقيم وتطهير اللجان.

ووجه اللواء محمود شعراوى، المحافظين باستمرار المرور الدورى على مدار يومى التصويت لمتابعة سير عملية التصويت وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين وحل أى مشكلات أو معوقات على الفور والتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص.

ودعا شعراوى كافة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية إلى النزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن الجميع يسعى للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق وفى أجواء من الشفافية والنزاهة، لافتا إلى إن المشاركة في الانتخابات "واجب وطني" على كافة أبناء الشعب المصرى.

وأكد شعراوى أن مهمة المحافظات هى توفير المناخ الآمن والمناسب وكافة سبل الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

كما وجه وزير التنمية المحلية، بقيام رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم فى محيط اللجان الانتخابية طوال أيام التصويت للخروج بالعملية الإنتخابية بصورة مشرفة.

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