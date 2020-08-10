محمد رمضان يستهل يومه بنغمات "العندليب"

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
لمياء علي
يستمر الفنان محمد رمضان في مشاركه جمهوره بأجمل الأوقات التي يقضيها خلال إجازته الصيفية وذلك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمد رمضان صباح اليوم مقطع فيديو وسط البحر في بداية شروق الشمس، واستهل يومه بنغمات أغنية "الهوى هوايا" للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ.

من جانب آخر، يستمر رمضان في حصد نجاحات أعماله الغنائية والدرامية، حيث حقق كليب أغنيته الشهيرة رايحين نسهر ملايين المشاهدات في وقت قياسي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وحصد كليب رايحين نسهر أكثر من 135 مليون مشاهدة عبر يوتيوب واحتفل رمضان بنجاح العمل عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن محمد رمضان يستعد للتحضير لمسلسله الرمضاني المقبل والذي يحمل عنوان موسى، وذلك بعدما أعلن أنه ينتوي تأجيل مسلسل أحمد زكي لحين التفاوض مع الورثة.

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