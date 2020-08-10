ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 16 ألف قرص مخدر في الإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة.





وتمكنت عقب تقنين الإجراءات، تمكنت من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما ( 13000 قرص مخدر لعقار "التامول" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).





كما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته (2800 قرص مخدر لعقاقير "باركينول – أموتريل – كالميبام" - مبلغ مالى - هاتف محمول).





وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالى (1060000 - مليون وستون ألف جنيه) تقريبًا.





جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.









وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.









وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").





وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".





وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.





وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.







