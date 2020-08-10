انخفاض جديد في سعر الذهب المحلى.. عيار 21 يفقد جنيهين









سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا بقيمة جنيهين خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 9-8-2020، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 908 جنيهات وذلك مقارنة بسعر910 جنيها للجرام خلال تعاملات الصباحية.





سعر الذهب الآن





عيار ١٨ : 778.25 عيار ٢١ : 908 عيار ٢٤ : 1037.70 الجنيه الذهب : 7264 السعر العالمي : 2032





سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم





عيار 18 سجل 780 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 910 جنيهات للجرام.

عيار 24 سجل 1040 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 7280 جنيها.

أوقية الذهب 2035 دولار .





وتراجع الطلب علي المشغولات الذهبية في مصر بنسبة ٧٠٪؜ مقارنة بنفس الفترة من ٢٠١٩ حيث وصل حجم المبيعات إلى ١,٧ طن مقارنة بـ٥,٥ طن، وذلك بناء علي تقرير مجلس الذهب العالمي، للربع الثاني من سنه ٢٠٢٠ .





كما تراجع حجم المبيعات للمشغولات في معظم الدول بنسب متفاوتة حيث بلغ التراجع في الإمارات العربي المتحدة نسبة ٨٦٪؜ و السعودية بنسبة ٨٠٪؜ و الكويت بنسبة ٣٥٪؜ .





كما أثبتت التقارير ان تراجع حجم المبيعات الإجمالي في مصر انخفض بنسبة ٣١٪؜ للنصف الأول من عام ٢٠٢٠ و انخفض حجم الشراء الاستثماري ( سبائك و عملات ) بنسبه ١٠٪؜ مقارنه بسنه ٢٠١٩ .



