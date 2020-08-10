انخفاض جديد في سعر الذهب المحلى.. عيار 21 يفقد جنيهين
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:33 م
سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا بقيمة جنيهين خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 9-8-2020، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 908 جنيهات وذلك مقارنة بسعر910 جنيها للجرام خلال تعاملات الصباحية.
سعر الذهب الآن
عيار ١٨ : 778.25
عيار ٢١ : 908
عيار ٢٤ : 1037.70
الجنيه الذهب : 7264
السعر العالمي : 2032
سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم
عيار 18 سجل 780 جنيها للجرام.
عيار 21 سجل 910 جنيهات للجرام.
عيار 24 سجل 1040 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب 7280 جنيها.
أوقية الذهب 2035 دولار .
وتراجع الطلب علي المشغولات الذهبية في مصر بنسبة ٧٠٪ مقارنة بنفس الفترة من ٢٠١٩ حيث وصل حجم المبيعات إلى ١,٧ طن مقارنة بـ٥,٥ طن، وذلك بناء علي تقرير مجلس الذهب العالمي، للربع الثاني من سنه ٢٠٢٠ .
كما تراجع حجم المبيعات للمشغولات في معظم الدول بنسب متفاوتة حيث بلغ التراجع في الإمارات العربي المتحدة نسبة ٨٦٪ و السعودية بنسبة ٨٠٪ و الكويت بنسبة ٣٥٪ .
كما أثبتت التقارير ان تراجع حجم المبيعات الإجمالي في مصر انخفض بنسبة ٣١٪ للنصف الأول من عام ٢٠٢٠ و انخفض حجم الشراء الاستثماري ( سبائك و عملات ) بنسبه ١٠٪ مقارنه بسنه ٢٠١٩ .
تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع تمسك الدولار بالمكاسب التي حققها إثر بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية، في حين يواصل المستثمرون التركيز على العلاقات الصينية الأمريكية قبيل محادثات تجارة مقررة.
وبحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 2030.10 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 2040.80 دولار. وأسواق اليابان وسنغافورة مغلقة يوم الاثنين في عطلات عامة.
كان الذهب بلغ ذروة قياسية عند 2072.50 دولار يوم الجمعة ثم تراجع نحو اثنين بالمئة مع انتعاش الدولار بفعل بيانات تظهر نمو الوظائف الأمريكية غير الزراعية 1.763 مليون وظيفة في يوليو تموز.
وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، ”ارتفاع الدولار يضغط على قرارات المستثمرين، فضلا عن أن الناس سيكونون أكثر (ميلا) لجني الأرباح بعد موجة صعود بهذه الضخامة.
”احتمالات التصحيح كبيرة للغاية. يتوقف الأمر على رؤية السوق للدولار عموما، في ضوء أن التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين في صالح الدولار نوعا ما.“
وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 28.24 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 1.2 بالمئة مسجلا 972.93 دولار واستقر البلاديوم عند 2177.04 دولار للأوقية.