هيثم نبيل يتعاقد مع "سينرجي" لكتابة وتلحين أغاني مسلسل "لؤلؤ"

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
نور طلعت

تعاقد الفنان هيثم نبيل، للمرة الثانية مع شركة"سينرجي" على كتابة وتلحين أغاني مسلسل"لؤلؤ" لمي عمر والذي يتم عرضه برمضان المقبل.

جاء هذا التعاقد بعد تربع هيثم، على عرش الدراما بأغانيه التي طرحها في مسلسل البرنس لمحمد رمضان العام الماضي حيث حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت تريند الوطن العربى طيلة شهر رمضان.

جدير بالذكر أن مسلسل"لؤلؤ" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نيرمين الفقي،إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة"سينرجي".


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