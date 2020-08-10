ضبط عامل بحوزته 13 تذكرة هيروين في أسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط، من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته 13 تذكرة لجوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.





فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط من قيام عامل - مقيم بدائرة القسم، بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق دائرة القسم، وبحوزته (13 تذكرة لجوهر الهيروين المخدر - مبلغ مالى)، وذلك حال مزاولة نشاطه الإجرامى بذات الناحية.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.





جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.





وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").





وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".





وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.





وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.



