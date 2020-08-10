ضبط عامل بحوزته 13 تذكرة هيروين في أسيوط

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت مديرية أمن أسيوط، من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته 13 تذكرة لجوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط من قيام عامل - مقيم بدائرة القسم، بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق دائرة القسم، وبحوزته (13 تذكرة لجوهر الهيروين المخدر - مبلغ مالى)، وذلك حال مزاولة نشاطه الإجرامى بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.             

أخبار تهمك

عاجل- الأهلي يتعاقد مع التشيكي «بروكيتش» لتطوير قطاع الناشئين

منذ ساعة و 13 دقيقة

فايلر يتحدث عن أهم لاعب في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

صدمة جديدة تهدد أحلام برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى صفوفه

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ يوم

إثيوبيا توقف وزير الدفاع ليما ميجيرسا

منذ 35 دقيقة

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 4 ساعات

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

نجم نابولي يدافع عن نفسه بعد لقطة ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 13 ساعة

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

عرض خيالي من ريال مدريد لضم ديبالا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 م

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

09:01 ص

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

09:49 ص

فايلر يتحدث عن أهم لاعب في الأهلي

11:30 ص

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

12:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى