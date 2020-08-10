أزمة قلبية.. اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامية رانيا أبو زيد

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
صدم الوسط الإعلامي في الساعات الأخيرة، برحيل الإعلامية والإذاعية رانيا أبو زيد، مما أدى إلى حزن كل من يعرفها، وانتقل هذا الحزن إلى صفحات الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي لنعي الإذاعية الراحلة.

رحيل الإذاعية بأزمة قلبية 

في ليلة الأحد، رحلت عن عالمنا المذيعة بإذاعة الأغاني رانيا أبوزيد بشكل مفاجئ إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، وسط ذهول العديد من المقربين منها على رأسهم أمل مسعود نائب الإذاعة المصرية التي فقدت النطق للحظات عند سماع الخبر، خاصة وأن الإذاعية كانت في الأربعين من عمرها.

يذكر أن معظم الازمات القلبية تحدث نتيجة أمراض القلب التاجية حيث، تؤدي أمراض الشرايين التاجية إلى تضييق الشرايين التاجية بسبب تراكم تدريجي للرواسب الدهنية التي تسمى التصلب العصيدى، مما يؤدى للأزمة القلبية، وإذا انقطعت قطعة من التصلب العصبي، تتشكل جلطة دموية حولها لمحاولة إصلاح الضرر الذي لحق بجدار الشريان، يمكن لهذه الجلطة أن تسد الشريان التاجي يؤدي ذلك إلى تجويع عضلة القلب من الدم والأكسجين. 

وهو ما قد يكون حدث مع الإعلامية الشابة خلال اللحظات الأخيرة في حياتها قبل أن تنتقل إلى الرفيق الأعلى بالأزمة القلبية.


اعتذار عن العمل بالمحطة

اللحظات الأخيرة في حياة الإذاعية رانيا أبو زيد، شهدت اعتذار المذيعة أمس عن حضور الشيفت الخاص بها في العمل بالمحطة لشعورها بدوخة وبعض الإرهاق حسب ما اكدته في اتصالها بزملائها أمس للاعتذار عن عملها لكنهم فوجئوا منذ ساعات قليلة بخبر وفاتها.

حزن في ماسبيرو

وتسيطر حالة من الحزن خلال الفترة الحالية على ماسبيرو في ظل رحيل الإذاعية رانيا أبو زيد، وسط ذهول كل من كان مقرب منها، خاصة وأنها كانت متواجدة في المبنى بشكل طبيعي وتمارس عملها دون أي أزمات قبل اعتذراها عن الشيفت الأخير قبل وفاتها.

من هي رانيا أبو زيد؟

ورانيا أبو زيد هي الشقيقة الصغرى للإعلامية الراحلة، سميحة أبو زيد، التي رحلت عن عالمنا منذ عامين إثر إصابتها بمرض السرطان، ومن أبرز البرامج التي قدمتها رانيا "صوت مصر"، "أيامنا الحلوة"، وغيرها من البرامج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة رانيا ابو زيد مصر ماسبيرو رانيا ابو زيد الساعات الاخيره الاعلامية رانيا ابو زيد

أخبار تهمك

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عرض خيالي من ريال مدريد لضم ديبالا

منذ أقل من ساعتين

بايرن ميونخ مهدد نجم الفريق أمام برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ يوم

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

حسن هيثم يرفض تمثيل منتخب مصر

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى صفوفه

منذ حوالي 8 ساعات

نجم نابولي يدافع عن نفسه بعد لقطة ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

صراع بين نابولي وتشيلسي على نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

بعد ارتباط رمضان صبحي بالانتقال إلى الزمالك.. الأبيض يكشف الحقيقة

منذ حوالي 6 ساعات

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يتحدث عن أهم لاعب في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

كل ما تريدين معرفته عن مرض تصلب الشرايين

تعرفي على أضرار "التدخين" الصحية على القلب وجهاز الدوران

تناول المكسرات يوميا يقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية إلى الثلث

تعرف على أسباب النوبة القلبية

خبراء يحذرون: احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية ترتفع خلال الشتاء

بعد تعرض خالد النبوي لأزمة قلبية.. تعرف على أعراضها وطرق إسعافاتها الأولية.. (تقرير)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 ص

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

09:49 ص

فايلر يتحدث عن أهم لاعب في الأهلي

11:30 ص

عرض خيالي من ريال مدريد لضم ديبالا

09:57 ص

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

12:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى