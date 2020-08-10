أزمة قلبية.. اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامية رانيا أبو زيد

صدم الوسط الإعلامي في الساعات الأخيرة، برحيل الإعلامية والإذاعية رانيا أبو زيد، مما أدى إلى حزن كل من يعرفها، وانتقل هذا الحزن إلى صفحات الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي لنعي الإذاعية الراحلة.





رحيل الإذاعية بأزمة قلبية





في ليلة الأحد، رحلت عن عالمنا المذيعة بإذاعة الأغاني رانيا أبوزيد بشكل مفاجئ إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، وسط ذهول العديد من المقربين منها على رأسهم أمل مسعود نائب الإذاعة المصرية التي فقدت النطق للحظات عند سماع الخبر، خاصة وأن الإذاعية كانت في الأربعين من عمرها.





يذكر أن معظم الازمات القلبية تحدث نتيجة أمراض القلب التاجية حيث، تؤدي أمراض الشرايين التاجية إلى تضييق الشرايين التاجية بسبب تراكم تدريجي للرواسب الدهنية التي تسمى التصلب العصيدى، مما يؤدى للأزمة القلبية، وإذا انقطعت قطعة من التصلب العصبي، تتشكل جلطة دموية حولها لمحاولة إصلاح الضرر الذي لحق بجدار الشريان، يمكن لهذه الجلطة أن تسد الشريان التاجي يؤدي ذلك إلى تجويع عضلة القلب من الدم والأكسجين.





وهو ما قد يكون حدث مع الإعلامية الشابة خلال اللحظات الأخيرة في حياتها قبل أن تنتقل إلى الرفيق الأعلى بالأزمة القلبية.









اعتذار عن العمل بالمحطة





اللحظات الأخيرة في حياة الإذاعية رانيا أبو زيد، شهدت اعتذار المذيعة أمس عن حضور الشيفت الخاص بها في العمل بالمحطة لشعورها بدوخة وبعض الإرهاق حسب ما اكدته في اتصالها بزملائها أمس للاعتذار عن عملها لكنهم فوجئوا منذ ساعات قليلة بخبر وفاتها.





حزن في ماسبيرو





وتسيطر حالة من الحزن خلال الفترة الحالية على ماسبيرو في ظل رحيل الإذاعية رانيا أبو زيد، وسط ذهول كل من كان مقرب منها، خاصة وأنها كانت متواجدة في المبنى بشكل طبيعي وتمارس عملها دون أي أزمات قبل اعتذراها عن الشيفت الأخير قبل وفاتها.





من هي رانيا أبو زيد؟



