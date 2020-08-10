فايلر يتحدث عن أهم لاعب في الأهلي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:30 ص
فايلر
فايلر
الفجر الرياضي

عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على إنبي بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وفايلر قال في المؤتمر الصحفي  :"في البداية الجميع سعيد بعودة الكرة مرة أخرى بعد غياب 5 أشهر بسبب فيروس كورونا".

وأضاف :"خضنا المباراة أمام فريق مميز في الناحية الدفاعية ولكن عقب إحراز الهدف الملعب اتفتح ونجحنا في إضافة الهدف الثاني".

وتابع :"حمدي فتحي لاعب مهم بالنسبة لي ويغيب عن الفريق منذ فترة وكان من المهم أن يشارك وكان له دور مؤثر عندما شارك ولكن هذا لا يمنع أننا كنا الأفضل".

وواصل :"سعيد بتسجيل الأهلي لهدفين عقب إشراك حمدي فتحي لكن علينا أن نؤكد بأننا كنا الأفضل والفريق المنافس لم يكن له أي فرص في المباراة".

وزاد :"لا أنظر إلى اللاعبين الغائبين ولكن أقوم بالعمل مع مجموعة اللاعبين المتواجدين".

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رياضة حمدي فتحي الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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