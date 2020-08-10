الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لشهر يوليو

قال مينا نصحي باحث إحصائي بالإدارة العامة للأرقام القياسية والأسعار بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مفهوم الرقم القياسي لأسعار المستهلكين هو رقم إحصائي نسبى يقيس التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات ممثلة بواقع المجتمع المصري بين فترتين زمنيتين، الأولي هي فترة الأساس والثانية فترة المقارنة.





وذكر خلال تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، اليوم الإثنين، إن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية بلغ (107.8) نقطة لشهر يوليو 2020، مسجلًا ارتفاعًا قدره (0.2%) عن شهر يونيو 2020.





وأوضح أنه ترجع أسباب هذا الارتفاع، إلى زيادة أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى ومجموعة خدمات أخرى.





وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال يوليو الماضي ليسجل 107.8 نقطة مرتفعا بنحو 0.2% مقارنة بشهر يونيو 2020 الذي سجل107.5 نقطة.





وأرجع أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة تكلفة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 11.2%، وخدمات الفنادق بنسبة 2.7%، والوجبات الجاهزة بنسبة 1.2%.





كما ارتفعت أسعار منتجات العناية الشخصية في يوليو بنسبة 1.1%، وكذلك خدمات المستشفيات بنسبة 0.8%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.5%، وذلك في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.





وذكر الجهاز أن ذلك يأتي بالرغم من تراجع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.2%، والخضروات بنسبة 1.8%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.3%.





وتراجعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%، الفاكهة بنسبة 3.7%، وكذلك تكلفة الايجار الفعلي للسكن بنحو 0.6%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.2%





وكان معدل التضخم الشهري في مصر قد انخفض خلال يونيو بنسبة 0.1%، بينما كان مرتفعا خلال مايو بنسبة 0.1% مقارنة بشهر ابريل الذي زاد بنسبة 1.6%، وكذلك في مارس بنسبة 0.6%، بينما كان مستقرا في شهر فبراير عند 105.2 نقطة، وهو نفس المعدل في شهر يناير 2020 والذي كان مرتفعا بنسبة 0.8% مقارنة بشهر ديسمبر 2019.







