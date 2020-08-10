بـ480 ألف جنيه.. الإسكان تطرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:11 ص
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
هدى عبدالرازق
كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل في 4 محافظات، موضحا أن متوسط الدخل هو من لا يزيد دخله السنوي عن 600 ألف جنيه للأسرة، أو 480 ألف جنيه للأعزب.

وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن سعر الوحدة يبدأ من 480 ألف جنيه، والمساحات تتراوح ما بين 110 وحتى 120 متر كاملة التشطيب، والوحدات مطروحة في محافظات القاهرة ودمياط والبحر الأحمر وبورسعيد.

وأوضح أن كراسة الشروط ستكون متاحة في مكاتب البريد بالمحافظات المطروحة بها الوحدات بالإضافة إلى مكاتب بريد محافظة الجيزة اعتبارا من يوم 16 أغسطس، بينما سيكون بداية فتح التقديم على الموقع الإليكتروني في 23 أغسطس.

وأضاف أن تسليم الوحدة السكنية خلال مدة زمنية تصل إلى 36 شهر، ويشترط ألا يكون المتقدم مستفيد من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد بعد المقبل الموافق 2020823، وحتى يوم الخميس 1102020، فى تسليم 720 وحدة سكنية (30 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمنطقة شمال القرنفل.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات بالعمارات أرقام: (112 – 122 – 29 – 30 – 32 – 33 – 25 – 26 – 31 – 120 – 121 – 113 – 114 – 390 – 389 – 391 – 392 – 27 – 28 – 43 – 44 – 115 – 116 – 411 – 412 – 401 – 402 – 324 – 22 – 23).

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالى خلف الداون تاون، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

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