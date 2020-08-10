صدمة جديدة تهدد أحلام برشلونة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:31 ص
مارتينيز
مارتينيز
الفجر الرياضي

نفى كارلوس بيتو وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي اقتراب لاعبه من الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وقال بيتو في تصريحات صحفية: "أنباء انتقال لاوتارو إلى برشلونة هي مجرد كلام في وسائل الإعلام ولا علاقة لها بالواقع".

 

وأضاف بيتو: "لاوتارو لديه 3 سنوات في عقده مع إنتر، وهو سعيد جداً هنا.. والكلام عن برشلونة لا أساس له عمليًا".

 

كان جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة قد اعترف بصعوبة التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي.

 

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