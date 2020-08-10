سولشاير يمدح نجم مانشستر يونايتد قبل مواجهات الدوري الأوروبي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:55 ص
سولشاير
سولشاير

امتدح أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد جهود المهاجم أنطوني مارسيال للتحسن بدنيا خلال أفضل مواسمه في أولد ترافورد.

وسجل الفرنسي مارسيال هدفه 23 مع يونايتد في كل المسابقات هذا الموسم أمام لاسك يوم الأربعاء خلال تأهل فريقه لدور الثمانية بالدوري الأوروبي.

وأبلغ سولشاير مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة كوبنهاجن في كولونيا بدور الثمانية يوم الأثنين:" قطع أنطوني خطوات هائلة هذا الموسم في العديد من جوانب اللعبة".

وأضاف:" بدنيا هو في أفضل حالة خلال مسيرته ونعرف أنه يمكنه القيام بأشياء مبهرة لكنني أحب أن يسجل أهدافا بسيطة يقوم بالكثير من التمارين في صالة الألعاب البدنية لتحسين لياقته وجسده واتطلع لرؤية تطوره وأمامه الكثير ليقدمه".

ووصل يونايتد في وقت سابق يوم الأحد لخوض بقية منافسات الدوري الأوروبي في ملاعب ألمانية مختلفة ويلعب كل دور من مباراة واحدة حتى موعد النهائي في كولونيا يوم 21 أغسطس.

وقال سولشاير، الذي قاد يونايتد للتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الثالث في الدوري الانجليزي الممتاز، إن البطولة التي تقام في ختام الموسم ستساعد الفريق في التطور.

وواصل:" شاركنا في الدوري الأوروبي ونحن ندرك أنها فرصة رائعة للتتويج بلقب وللذهاب بعيدا ولكنها فرصة أيضا لإعداد بعض اللاعبين الشبان وكان هذا مثاليا لنا".

وأتم:" اعتقد أننا لو نافسنا في دوري الأبطال لربما لم نجد فرصة للدفع بلاعبين مثل براندون (وليامز) وميسون (جرينوود) والعديد من المواهب الشابة التي بدأت الآن مسيرات ستكون رائعة".

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