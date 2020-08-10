صراع بين نابولي وتشيلسي على نجم ريال مدريد

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:41 ص
ريجيلون
ريجيلون
الفجر الرياضي

دخل نادي نابولي الإيطالي في صراع مع تشيلسي الإنجليزي على ضم نجم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وكشفت تقارير صحفية عن صراع نابولي وتشيلسي الظهير الأيسر سيرجيو ريجيلون الذي لا يفضل زين الدين زيدان مدرب الملكي عودته إلى الريال.

 

ويواجه نابولي وتشيلسي منافسة من إيفرتون، ومدربه كارلو أنشيلوتي، كما لا يستبعد إشبيلية أن يتقدم بعرض لضمه ريجيلون.

 

وظهر ريجيلون بشكل مميز مع إشبيلية هذا الموسم، خاصة على الصعيد الهجومي، بالمساهمة في 7 أهداف، خلال 34 مباراة بجميع المسابقات.

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