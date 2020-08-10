حمدي فتحي: أحب العمل في صمت.. وهذه رسالتي للجماهير

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:00 ص
حمدي فتحي
حمدي فتحي
الفجر الرياضي

عبر حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب عودته للمشاركة في المباريات مرة أخرى بعد غياب طول.


وأضاف عقب نهاية مباراة فريقه أمام إنبي :"الحمد لله على العودة مرة أخرى مريت بفترة صعبة وأشكر الجماهير والجهاز الفني على الدعم".

وتابع :"أشكر الجماهير وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع وأكون في الفترة المقبلة أقدم كل ما لدي".

وزاد :"أحب العمل في صمت وأنا من نوعية اللاعبين الذين لا يحبون الكلام بكثرة وإن شاء الله نركز في الفترة المقبلة من أجل تحقيق البطولات للنادي الأهلي".

وعن المباراة قال :"واجهنا فريق كبير والفترة الماضية كانت صعبة بسبب التوقثف لكننا حققنا الأهم وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وحول مواجهة الإنتاج الحربي المقبلة قال :"جميع المباريات صعبة ونحن نأخذ كل مباراة على أنها نهائي كؤوس".



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة حمدي فتحي الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد ارتباط رمضان صبحي بالانتقال إلى الزمالك.. الأبيض يكشف الحقيقة

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

هدف البدري يرفض تمثيل منتخب مصر ويوافق على تونس

منذ حوالي 6 ساعات

بايرن ميونخ مهدد نجم الفريق أمام برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم نابولي يدافع عن نفسه بعد لقطة ميسي

منذ ساعة و نصف

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ يوم

أحمد مرتضى: "رمضان صبحي قال لمسئولي الزمالك من قبل تعالوا خلصوا الصفقة"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رانيا تكشف حقيقة وفاة والدها محمود ياسين (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة المذيعة رانيا أبو زيد بعد تعرضها لأزمة قلبية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى صفوفه

منذ حوالي 7 ساعات

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

حسن هيثم يرفض تمثيل منتخب مصر

منذ 42 دقيقة

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ ساعة و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 ص

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

12:42 ص

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

03:34 ص

نجم نابولي يدافع عن نفسه بعد لقطة ميسي

08:41 ص

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

04:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى