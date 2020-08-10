ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وأنبي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:29 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
 

أسدل الستار على مواجهة الأمس، حيث إقامة مبارتين من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.

شهد لقاء أمس ظهور النجم التونسي علي معلول مجددًا في قائمة هدافي الدوري المصري، بعدما توج بهدافًا للنادي الأهلي في البطولة للموسم الماضي 2018-2019، وسجل هدفًا في شباك نادي إنبي عن طريق ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 90+5.

وتفوق مصر للمقاصة على غريمه نادي أسوان بهدفين مقابل هدف وحيد، وشهدت المباراة تسجيل صلاح ريكو وكريم الطيب.

وعلى الجانب الآخر يتربع عبد الله السعيد صانع لعب فريق بيراميدز على عرش ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 13 هدفًا.

فأصبح ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز عقب إنتهاء مباراة الأهلي ونظيره أنبي كالآتي:-

1 – عبد الله السعيد.. 13 هدفًا.

2 – محمد شريف.. 9 أهداف.

3 – سيف الدين الجزيري.. 7 أهداف.

4 – حسام حسن.. 6 أهداف.

5 – وليد سليمان.. 6 أهداف.

6 – جونيور أجايي.. 5 أهداف.

7 – حسين الشحات.. 5 أهداف.

8 – محمد سالم.. 5 أهداف.

9 – أحمد سيد زيزو.. 5 أهداف.

10 – مصطفى محمد.. 5 أهداف.

11 – محمود علاء.. 5 أهداف.

12- علي معلول .. 5 أهداف.

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