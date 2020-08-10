هدف البدري يرفض تمثيل منتخب مصر ويوافق على تونس

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:41 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


 تحدث وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن موافقة عدد كبير من اللاعبين مزدوجي الجنسية من أجل تمثيل نسور قرطاج.

رئيس الاتحاد التونسي يؤكد موافقة عدد من المحترفين على تمثيل نسور قرطاج

وأكد الجرىء في تصريحات تونسية، أن كلاً من إسماعيل الغربي (باريس سان جيرمان)، حنبعل المجبري ( مانشستر يونايتد)، يوسف الشرميطي ( سبورتنج لشبونة)، هيثم حسن (شاتورو)، عمر الرقيق (هيرتا برلين)، رمزي الفرجاني (بروسيا دورتموند)، وافقوا جميعهم على تمثيل منتخب نسور قرطاج.

وكان حسن قد تلقى اتصالات من اتحاد الكرة المصري بعد أن حصل على إعجاب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني والذي كان يرغب في ضمه.

الجدير بالذكر أن المدافع صاحب الأصول المصرية التونسية كان قد تلقى عدة عروض مؤخرا أبرزها من فياريال الإسباني مؤخرا.

أخبار تهمك

مباراة الزمالك والاتحاد مهددة بالتأجيل.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

أكبر طالب ثانوية عامة: كنت بذاكر أنا وبنتي.. وهذه أمنيتي من الوزير

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 20 ساعة

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل إصابة ميسي وفرص مشاركته أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

رونالدو على أعتاب مغادرة يوفنتوس

منذ حوالي 5 ساعات

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 11 ساعة

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى صفوفه

منذ ساعتين و 12 دقيقة

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

منذ أقل من ساعة

هدف البدري يرفض تمثيل منتخب مصر ويوافق على تونس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رانيا تكشف حقيقة وفاة والدها محمود ياسين (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:42 ص

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

03:34 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

10:53 م

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

04:39 ص

بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى صفوفه

03:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى