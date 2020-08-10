إبراهيم سعيد يُهاجم مروان محسن: ليس له دور فى الأهلي





أكد إبراهيم سعيد، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن هناك علامات استفهام حول مشاركة مروان محسن سواء مع القلعة الحمراء أو المنتخب الوطني.





وقال سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "مروان مهاجم لا يملك أى إمكانيات تؤهله للمشاركة مع الأهلي والمنتخب الوطني، وتحركاته داخل الملعب سلبية وصلاح محسن أفضل منه بكثير وكان يجب أن يحصل على فرصة بدلًا منه".

وأضاف: "استمرار وليد أزارو كان أفضل من تواجد مروان محسن، وعلي معلول سجل أهداف أكثر منه، فهو ليس له فائدة كماهجم مع القلعة الحمراء".





وأكد إبراهيم سعيد، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يعاني من الخط الهجومي، بسبب تراجع بعض اللاعبين عن مستواهم المعهود.





وقال سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "قفشة بعيد عن مستواه وينفذ تعليمات المدير الفني فقط ولكن لم يقدم أداء المعروف، ومحمد هامي تعامل بشكل جيد فى فرصة الهدف الذى سجله أمام إنبي".