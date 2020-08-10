قائد منتخب مصر السابق يوجه رسالة قوية للحكام بعد عودة الدوري









وجه الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، ونجم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني سابقا، رسالة خاصة إلى الحكام المصريين.





وأكد الصقر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "طبعا التحكيم فيه أخطاء ولكن الان أصبح هناك تقنية الفيديو ويجيب تصحيح قرارهم حال احتسابه بالخطأ".



