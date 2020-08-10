ريم شقيقة المخرج محمد سامي: لا أمثل بالواسطة

قالت الفنانة ريم سامي، إنها تسمع اتهام تمثيلها بالواسطة كثيرًا جدا والحقيقة أني لم أمثل من الأساس عن طريق شقيقي.

وأشارت خلال تصريحات صحفية انها اتجهت للتمثيل بعد دراستي وتعلمته في عدد من ورش التمثيل، وبدأت التمثيل مع المخرجة منال الصيفي من خلال مسلسل "للحب فرصة أخيرة".



