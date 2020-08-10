ريم شقيقة المخرج محمد سامي: لا أمثل بالواسطة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:26 ص
بوابة الفجر
قالت الفنانة ريم سامي، إنها تسمع اتهام تمثيلها بالواسطة كثيرًا جدا والحقيقة أني لم أمثل من الأساس عن طريق شقيقي.

وأشارت  خلال تصريحات صحفية انها اتجهت للتمثيل بعد دراستي وتعلمته في عدد من ورش التمثيل، وبدأت التمثيل مع المخرجة منال الصيفي من خلال مسلسل "للحب فرصة أخيرة".

وأضافت أنها حصلت على الدور وهي لا تعلم أنها شقيقة محمد سامي، وقد ذهبت لعمل "أوديشن" قبل المسلسل وكان دوري فيه هو أول دور في حياتي ولم يعلم أخي أني أمثل إلا بعد أن انتهيت من المسلسل، وأبلغته بعد طرح البرومو أني أحب التمثيل وأريد أن أعتمد على نفسي على الأقل في البداية.

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