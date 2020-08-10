الزمالك يحدد موقفه من عودة حميد أحداد لصفوف الفريق

الزمالك يحدد موقفه من عودة حميد أحداد لصفوف الفريق
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:41 ص
رقية صلاح
كشف مصدر بنادي الزمالك عن موقف الإدارة من لاعبها المعار للرجاء المغربي حميد أحداد.
وأكد المصدر أن إدارة الكرة بنادى الزمالك قررت التواصل مع الرجاء المغربى من أجل إستعادة خدمات حميد أحداد واانتطامه فى تدريبات الفريق عند إنتهاء نهاية فترة الإعارة.
وأنهي المصدر تصريحاته مشيراً أن إدارة الكرة رفضت إعارة اللاعب مرة أخري أو مد فترة إعارته، و لم يستغل النادى المغربى بند شراء اللاعب في شئ، لذلك ترغب إدارة
وظهر أحداد بمستوى مميز في الفترة الأخيرة مع الرجاء ولفت الأنظار إليه وحصل علي لاعب الشهر مع الفريق.
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