الزمالك يحدد موقفه من عودة حميد أحداد لصفوف الفريق

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:41 ص
بوابة الفجر
رقية صلاح


 

كشف مصدر بنادي الزمالك عن موقف الإدارة من لاعبها المعار للرجاء المغربي حميد أحداد. 


وأكد المصدر أن إدارة الكرة بنادى الزمالك قررت التواصل مع الرجاء المغربى من أجل إستعادة خدمات حميد أحداد  واانتطامه فى تدريبات الفريق  عند إنتهاء نهاية فترة الإعارة.


وأنهي المصدر تصريحاته مشيراً أن إدارة الكرة رفضت إعارة اللاعب مرة أخري أو مد فترة إعارته، و لم يستغل النادى المغربى بند شراء اللاعب في شئ، لذلك ترغب إدارة 


وظهر أحداد بمستوى مميز في الفترة الأخيرة مع الرجاء ولفت الأنظار إليه وحصل علي لاعب الشهر مع الفريق.

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