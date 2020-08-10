الكويت: قرار حظر الطيران مع 31 دولة محل تقييم كل 10 أيام

أكد مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية المهندس يوسف الفوزان، أن قرار السلطات الصحية بإيقاف السفر من وإلى 31 دولة بسبب تفشي فيروس كورونا تتم إعادة تقييمه كل 10 أيام وفقًا للوضع الصحي.





وقال الفوزان - في تصريح صحفي، إن قرار المنع محل تقييم لدراسة عودة القادمين من هذه الدول، مشددًا على أن القرار ليس مقصودًا به دولة معينة؛ حيث إن القادمين للكويت من الدول المحظورة يمكنهم السفر لأي دولة أخرى والمكوث بها 14 يومًا.





ولفت إلى أن الكويتيين مسموحًا لهم بالدخول إلى الكويت في أي وقت حتى لو كانوا في الـ31 دولة المحظور السفر منها وإليها، بشرط إحضار شهادة "PCR"، على ألا يكون قد مضى عليها أكثر من 72 ساعة.



