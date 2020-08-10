دمنهور يستأنف تدريباته السبت المقبل

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كشف رؤوف الحوشي، مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم، بنادي دمنهور الرياضي، عن موعد استئناف الفريق تدريباته الجماعية استعدادًا لإستكمال بطولة دوري الدرجة الثانية، بعد توقفها منذ مارس الماضي، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.



وأكد الحوشي، مدير الكرة بالنادي استئناف التدريبات الجماعية للفريق السبت المقبل، عقب ظهور نتيجة المسحة الطبية المقررة من اللجنة الطبية باتحاد الكرة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.



حيث حددت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس المقبل باستاد دمنهور موعدًا لإجراء نادي دمنهور للمسحة الطبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، قبل استئناف التدريبات الجماعية للفريق.



ويتدرب الفريق علي فترة واحدة لمدة أسبوع، ومن ثم بعد الدخول في معسكر مغلق، وخوض مباريات ودية، لتجهيز كافة اللاعبين، استعدادًا لمواجهة نادي دكرنس، عقب قرار اتحاد الكرة باستئناف بطولة دوري الدرجة الثانية.



ويسعي نادي ألعاب دمنهور لخطف بطاقة التأهل للدوري الممتاز بعدما غاب "7" سنوات عن دوري الأضواء، وصعد الفريق الأزرق للدوري المصري عام"2013" تحت قيادة أحمد عاشور.



والجدير بالذكر أن يحتل نادي دمنهور صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية برصيد "33" نقطة بعدما خاض "17" مباراة.