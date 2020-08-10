دمنهور يستأنف تدريباته السبت المقبل

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:48 ص
ماهر مدحت
كشف رؤوف الحوشي، مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم، بنادي دمنهور الرياضي، عن موعد استئناف الفريق تدريباته الجماعية استعدادًا لإستكمال بطولة دوري الدرجة الثانية، بعد توقفها منذ مارس الماضي، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأكد الحوشي، مدير الكرة بالنادي استئناف التدريبات الجماعية للفريق السبت المقبل، عقب ظهور نتيجة المسحة الطبية المقررة من اللجنة الطبية باتحاد الكرة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

حيث حددت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس المقبل باستاد دمنهور موعدًا لإجراء نادي دمنهور للمسحة الطبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، قبل استئناف التدريبات الجماعية للفريق.

ويتدرب الفريق علي فترة واحدة لمدة أسبوع، ومن ثم بعد الدخول في معسكر مغلق، وخوض مباريات ودية، لتجهيز كافة اللاعبين، استعدادًا لمواجهة نادي دكرنس، عقب قرار اتحاد الكرة باستئناف بطولة دوري الدرجة الثانية.

ويسعي نادي ألعاب دمنهور لخطف بطاقة التأهل للدوري الممتاز بعدما غاب "7" سنوات عن دوري الأضواء، وصعد الفريق الأزرق للدوري المصري عام"2013" تحت قيادة أحمد عاشور.

والجدير بالذكر أن يحتل نادي دمنهور صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية برصيد "33" نقطة بعدما خاض "17" مباراة.

أخبار تهمك

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ أقل من ساعتين

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل إصابة ميسي وفرص مشاركته أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 15 دقيقة

توتنهام يتصدر قائمة الراغبين في ضم منبوذ أرتيتا

منذ أقل من ساعة

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

رونالدو على أعتاب مغادرة يوفنتوس

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مباراة الزمالك والاتحاد مهددة بالتأجيل.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 21 دقيقة

نجم الأهلي السابق: الأهلي عانى أمام إنبي

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رانيا تكشف حقيقة وفاة والدها محمود ياسين (صورة)

منذ أقل من ساعتين

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:42 ص

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

10:53 م

تفاصيل إصابة ميسي وفرص مشاركته أمام بايرن ميونيخ

01:22 ص

عاجل.. رانيا تكشف حقيقة وفاة والدها محمود ياسين (صورة)

12:44 ص

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

09:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى