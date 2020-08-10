رونالدو على أعتاب مغادرة يوفنتوس

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي


ذكرت تقارير صحفية عالمية أن النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو على أعتاب مغادرة نادى يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت التقارير أن النجم الدولي البرتغالي مستاء من مغادرة نادى يوفنتوس الإيطالي من دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على يد نادى ليون الفرنسي وللموسم الثاني على التوالي يغادر البطولة الأوربية من دور مبكر حيث ودع الأبطال الموسم الماضي أمام أياكس أمستردام الهولندي فى دور ربع نهائي البطولة.

ينتظر ثلاث أندية أوربية كبري مغادرة النجم البرتغالي صفوف يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف حسب ما ذكرت الصحف العالمية وهم باريس سان جيرمان الفرنسي و مانشستر يونايتد الإنجليزي بالإضافة إلي ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن رونالدو قد انضم لصفوف نادى يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2019 قادما من صفوف نادى ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.

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