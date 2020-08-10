تعرف على موعد تصوير مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مي عمر

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:10 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

تستعد النجمة مي عمر، لتصوير أولي مشاهدها في مسلسل "لؤلؤ" يوم السبت المقبل مع باقي فريق العمل.

مسلسل "لؤلؤ" ينضم لنوعية المسلسلات الدرامية الطويلة، وهي أولى ببطولات مي عمر المطلقة بعد النجاح الذي حققه في مسلسل "الفتوة".

وتقدم مي عمر، شخصية مختلفة عليها وهي فتاة تريد أن تكون فنانة مشهورة ولديها صوت حلو وتستطيع تحقيق ذلك لكن وسط صعوبات كثيراً.

مسلسل لؤلؤ من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، نجلاء بدر، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، وغيرهم من الفنانين.

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