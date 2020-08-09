



تعرف الآن على موعد صرف المساعدات المقطوعة 1441 عبر رابط وزارة العمل في المملكة العربية السعودية





موعد صرف المساعدات المقطوعة، يتساءل المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد الصرف، خاصة في بداية كل شهر وخصوصاً المستفيدين من منظومة الدعم بها، خاصة أن الجهة المسؤولة عن المقطوعة لم تحدد موعد أو توقيت محدد، يتم من خلاله صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، لأن آليات الصرف تعتمد على شروط وتدابير معينة غير مخططة أو مدروس لها جهة التمويل.





صرف المساعدات المقطوعة

المساعدات المقطوعة في المملكة العربية السعودية، يتم صرفها فيىاي وقت ولكنها لاتزيد مرة واحدة شهريا، حيث تعتمد المساعدة المقطوعة على الحالة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، وتختلف طريفة الصرف فقد يتم صرفها بصفة شهرية أو بصفة نصف سنوية أو ربع سنوية.





موعد صرف المساعدات المقطوعة 1441

نظرا لعدم وجود توقيت أو إعلان محدد لتحديد موعد صرف المساعدات المقطوعة، دشنت المملكة العربية السعودية رابطا يمكن من خلاله الدخول عليه ومعرفة موعد الحصول على المساعدة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال هذا الرابط، واختيار طريقة البحث، ومليء البيانات المطلوبة أمام كل خانة.





شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

وجدير بالذكر أن مقطوعة الضمان الاجتماعي لا تصرف لجميع المواطنين في المملكة، ولكن هناك شروط معينة وضعتها وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، الأشخاص الذي راتبهم اقل من 8000 الاف ريال شهرياً، والذين يتراوح أعمالهم من 18 حتى 35 عاماً، بشرط ان لا يكون المستفيد حصل على اى منحة أو مساعدات من المؤسسات الاخري التي تقدم الدعم في السعودية للمواطنين، وهناك شرط هام لابد من توافره هوعدم امتلاك المستفيد أي حساب تجاري في المملكة العربية السعودية، وأن لاتستخوذ الزوجة على اى عقارات أو أحد المساعدات التنموية التي تقدمها وزارة الإسكان في المملكة.



