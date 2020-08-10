أمير كرارة يشارك جمهوره صورة من ستاد القاهرة

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نشر الفنان أمير كرارة صورة له من ستاد القاهرة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"



وعلق "كرارة"على الصورة قائلا: "أخويا وحبيبي من ستاد القاهرة الدكتور محمد وفائي" حيث ظهر أمير في الصورة في وسط ملعب ستاد القاهرة.



يشار إلي أن أمير كرارة شارك في مسلسل "الإختيار" وهو سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وبطولة أمير كراره في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.



و يتناول لأول مرة حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.